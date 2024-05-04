السعودية | أمانة المدينة تواصل أعمالها في صيانة الأنفاق وجسور المشاة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تواصل الفرق الميدانية لأمانة منطقة المدينة المنورة، أعمالها في صيانة ومعالجة الأنفاق وجسور المشاة حيث قامت خلال الشهر الماضي بصيانة 10 من جسور المشاة والأنفاق من خلال تنظيف وأزالت المخلفات من 6000 متر مربع وصيانة 17 مضخة لسحب المياه وتنظيف وتسليك 148 من غرف التصريف وصيانة 7 جسور طرق وأودية ودهن 5250 متراً مربعاً بدهانات مضادة للكربون.

يُذكر أن أمانة منطقة المدينة المنورة، تواصل جولاتها المستمرة للنظافة والصيانة على أحياء وطرق وميادين المنطقة وفق خطط تشغيلية تُسهم فيها البلديات التابعة.