السعودية | ‏رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوجه بسرعة العمل على فتح الطرقات وتقديم المساعدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، اتصالا هاتفيا بمحافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، للاطمئنان على الأوضاع في المحافظة التي تشهد منذ أيام أمطارا غزيرة، وسيولا جارفة، بسبب المنخفض الجوي وحالة الطقس غير المستقرة.

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من محافظ المهرة، إلى إيجاز أولي بشأن الأضرار التي خلفتها السيول والأمطار الغزيرة في الممتلكات العامة والخاصة، والحيازات الزراعية والطرقات والبنى التحتية، والخدمات الأساسية في مدينة الغيضة وأنحاء متفرقة من المحافظة، إضافة إلى الجهود المنسقة مع الجهات المعنية والمنظمات الإقليمية والدولية، وفي المقدمة التدخلات المقدرة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، للحد من تداعيات المنخفض الجوي، وتقديم العون، وعمليات الإنقاذ والمساعدة للمتضررين والعائلات المنكوبة.

وأشاد الرئيس اليمني بجهود قيادة السلطة المحلية، والمكاتب التنفيذية في محافظة المهرة، وما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير للحد من آثار الكارثة الطبيعية.

وأصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي توجيهاته لرئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بتكليف وزارة الأشغال العامة والمؤسسات التابعة لها والجهات المعنية بالتدخل العاجل لفتح الطرق الداخلية والدولية، واستئناف تشغيل الخدمات الأساسية، والشروع في إعادة تأهيل البنى التحتية المدمرة.

هذا وتسببت الأمطار والسيول التي شهدتها محافظة المهرة بأضرار واسعة. وتفيد المعلومات بأن الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة المهرة الساعات الماضية تسببت بأضرار كبيرة في الأراضي والممتلكات الزراعية وشبكة الطرقات، ومنازل المواطنين. وشهدت مدينة المهرة عاصمة المحافظة اليوم وفي وقت متأخر من مساء أمس، أمطارا غزيرة أدت لسيول جارفة أحدثت أضرارا عديدة في البنى التحتية وممتلكات المواطنين.

في وقت امتدت فيه الأمطار لعدد من مديريات المحافظة والتي هي الأخرى شهدت أضرارا واسعة.

وأفادت المصادر أن العشرات من المواطنين ظلوا عالقين نتيجة السيول بعدد من أحياء مدينة الغيضة، الأمر الذي اضطر السلطات المحلية وقوات الجيش للتدخل لإنقاذ العالقين.

وقال المركز الإعلامي لمحافظة المهرة بأن قوات الجيش بمحور الغيضة أجرت عملية إنقاذ ونقل المواطنين المحاصرة بيوتهم السيول ومن هم على الخطوط العامة إلى مراكز الإيواء.