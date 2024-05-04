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تراند اليوم : "وفاة حالة واحدة ".. الصحة تكشف إحصائية جديدة بشأن عدد المصابين والمتعافين من التسمم الغذائي في مطعم بالرياض

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صحيفة الخليج 365 - واس : أعلنت وزارة الصحة بأنها لم تسجّل إصابات بأعراض جديدة بالتسمم الغذائي خلال الأيام الخمسة الأخيرة للتفشي الذي تم رصده مؤخراً، موضحة أن عدد الحالات المرصودة بلغ 75 حالة منهم 69 مواطنا و 6 مقيمين.

وبينت أن 50 شخصا من المصابين قد تأكد تشخيص حالاتهم بالتسمم الغذائي "الوشيجي"، مشيرة إلى أن عدد 43 حالة قد تعافت وخرجت من المستشفى بالسلامة، و 11 حالة منومة بالأجنحة و 20 حالة تتلقى الرعاية بالعناية المركزة، وحالة وفاة واحدة.

وأفادت أن هذه الحالات جميعها ارتبطت بتفشي تسمم غذائي يعود لمصدر واحد، لافتة النظر إلى أن تضافر جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ أثمر عن السيطرة على التفشي بفضل الله، مؤكدة أنها تواصل المتابعة وتقديم الرعاية الصحية، للحالات المنومة، مع تمنياتها لهم بالشفاء العاجل.

ودعت الصحة إلى ضرورة أخذ الإرشادات والمعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الإشاعات والمعلومات الخاطئة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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