توفي الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن.

وعبر حسابه على منصة “إكس”، نعى رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، الأمير بدر بن عبدالمحسن، حيث قدم تعازيه قائلاً: “نسأل الله أن يرحم الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. نتقدم بتعازينا لأسرته الكريمة وأبنائه وآل سعود الكرام والشعب السعودي. إنها خسارة حزينة وأشعر بفقدان أب لي، ولكنني أقول الحمد لله على كل حال”.

بدورها، نعت الأميرة فهدة بنت فهد آل سعود وفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن، حيث قالت: “إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن بدر بين يديك وليس له حول ولا قوة. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، واجعل قبره منارة من منارات الجنة”.

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