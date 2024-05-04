تداول قصيدة للأمير ‎بدر بن عبدالمحسن كتبها أثناء مرضه قبل وفاته

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداول قصيدة كتبها الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن أثناء مرضه قبل وفاته، مخاطبا فيها أخيه الأمير سعود بن عبدالمحسن.

وجاءت كلمات القصيدة على النحو التالي: –

صوتي تجرح ما بقى غير همسي

وعسى حروفي اليوم توفي بغرضها

کن السنين استكثرت طول عرسي

سبعين غيري ما حصلّه بعضها

ولا بدها يا سعود بتغيب شمسي

ذي سنة رب الخلايق فرضها

ولاعلها حريتي بعد حبسي

ولا علي ألقى عند ربي عوضها

لولاي أحبك ما تذكرت نفسي

ولا انتبهت لعجزها أو مرضها

ومادام أشوفك طاب حزني وأنسي

وما همني حلو الحياة ومضضها

لعل قبل سعود لحدي ورَمسي

أخوي من أثرى حياتي ونهضها

ويا من ذكرني ما تذكرت منسي

ذكرت من عد النجوم وقبضها

أنا الذي لو تلمس الريح خمسي

كان السحاب أرخى العباة ونفضها

هذا الشجن حرثي والأيام غرسي

قصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

وتوفي الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز، عن عمر ناهز الـ75 عاماً، وهو أشهر الشعراء في المملكة والمنطقة والشرق الأوسط.

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