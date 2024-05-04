الصحة توضح مستجدات الحالة الصحية للمصابين بالتسمم الغذائي بالرياض

و6 غير سعوديين.
وكشفت "الصحة" في التفاصيل أن 50 شخص من المصابين قد تأكد تشخيص حالاتهم بالتسمم الغذائي الوشيجي. وبينت بأن 43 حالة من العدد الإجمالي قد تعافت وخرجت من المستشفى بالسلامة، و 11 حالة منومة بالأجنحة و 20 حالة تتلقى الرعاية بالعناية المركزة، وحالة وفاة واحدة - رحمه الله-.
وأشارت "الصحة" إلى أن كافة الحالات قد ارتبطت بتفشي تسمم غذائي يعود لمصدر واحد، كما أشارت إلى أن تضافر جهود كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة: أثمر عن السيطرة على التفشي بفضل الله
وأنها تواصل المتابعة وتقديم الرعاية الصحية، للحالات المنومة مع تمنياتها لهم بالشفاء العاجل.
وتهيب الصحة بضرورة أخذ الإرشادات والمعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الإشاعات والمعلومات الخاطئة.
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