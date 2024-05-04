” فوائد لن تتخيلها ” .. منقوع لبان الذكر على الريق يوميا يصنع المعجزات في جسدك

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عدن - ياسمين التهامي - ” فوائد لن تتخيلها ” عند شرب منقوع لبان الذكر على الريق يوميا يصنع المعجزات في جسدك

يعتبر لبان الذكر من أقدم العادات التي ورثتها الشعوب عبر الزمان، فنجد أن هناك العديد من الناس الذي يقومون بشرب منقوعآآ لبان الدكرآآ على الرايق اعتقاداً منهم أنه يؤدي إلى نتائج مذهلة، فهو يعمل على المحافظة على صحة الانسان وتقوية الجهاز المناعي، وتخليص الجسم من بعض الأمراض والسموم، ويعتبر من افضل المواد الطبيعية في حل مشاكل البشرة والشعر على الاطلاق، فهو يعمل على منحك اطلالة شبابية، ويعمل على علاج التهابات وتقرحات المعدة، ويعد الحل المثالي للذين يعانون من المرض السكري، كما يساعد على علاج حالات الربو وضيق التنفس، كما يعمل على القضاء على الخلايا السرطانية

ما هي فوائد شرب منقوع لبان الدكر على الريق

يعد لبان الدكر من أكثر المواد التي تفيد صحة الإنسان في العموم فهو له العديد من التأثيرات الرائعة، ويقدم فوائد كثيرة لجسم الأنسان ومن هذه الفوائد:

فوائد لبان الدكر للشعر: يقدم لبان الدكر العديد من الفوائد للشعر أهمها تقوية جذور الشعر ومنع تساقطه، تقليل هيشان الشعر وتقصفه، كما يعمل على تخليص فروة الرأس من القشرة التي تصيب الشعر والبكتيريا، وتلعب دور كبير في تنشيط الدورة الدموية، ويعطي الشعر مظهر رائع وجذاب.

فوائد لبان الدكر للبشرة: يساعد لبان الدكر على ترطيب البشرة وجعلها نضرة خالية من الشوائب والبثور، يعمل على شد البشرة وتأخير ظهور التجاعيد والحفاظ على شباب البشرة، يخلصك من اثار الجروح.

تأخير الشيخوخة: يقوم العديد من الخبراء باستخدام لبان الدكر لتأخير أعراض ظهور الشيخوخة على البشرة، فهو يعمل على القضاء على الخطوط والتجاعيد، ويساعد على ازالة الهالات السوداء.

منع الغثيان: من أهم فوائد لبان الدكر انه يعمل على منع الشعور بالغثيان، ويجعلك تتخلص نهائيا من الارق والتوتر ويعمل على تهدئه الأعصاب والنوم بشكل أفضل، وينصح باستخدامه في الشهور الأولي من الحمل، ويقوم بتقوية الوظائف الدماغية والقدرات العقلية والاستيعاب.

فوائد لا حصر لها عند شرب لبان الذكر

يعمل لبان الدكر على تخليص الجسم من السموم.

ويساهم في علاج السعال والتهاب الجيوب الأنفية، ويسكن من الم الأسنان واللثة.

يعمل على علاج التهاب المفاصل.

يعمل على القضاء على مرض القولون العصبي.

هناك بعض الأبحاث التي أثبتت أن شرب كمية معينة بشكل يومي من منقوع “لبان الدكر” المغلي، تساعد على التخلص من الصداع، الذي يكون يعمل في حالة ارتفاع وانخفاض الضغط.