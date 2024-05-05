اخبار السعوديه

تراند اليوم : شاهد.. سياسي فرنسي يعتدي على سيدة بالضرب بعدما رشقته بالبيض

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

acfb3e97-6ae9-4238-9b2e-4df94216d010

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو ، لحظة اعتداء القيادي اليميني المتطرف الفرنسي " إريك زمور " على سيدة بالضرب عقب رشقه بالبيض خلال زيارة انتخابية لجزيرة كورسيكا، اليوم السبت.

وأظهر الفيديو الذي نشرته صحيفة "كورس ماتان" ، السياسي الفرنسي " إريك زمور " وهو يسير في الشارع بمدينة أجاكسيو ، وسط مجموعة من الأشخاص والوفد المرافق له والإعلاميين ، حيث باغتته سيدة من معارضيه وجاءت من خلفه وقامت برشقه بالبيض .

وأبان الفيديو ، اتجاه زمور خلف السيدة والاعتداء عليها بالضرب وسط صراخ السيدة ، فيما تدخل الوفد المرافق له وأبعده عنها .
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا