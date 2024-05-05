تراند اليوم : شاهد.. سياسي فرنسي يعتدي على سيدة بالضرب بعدما رشقته بالبيض

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو ، لحظة اعتداء القيادي اليميني المتطرف الفرنسي " إريك زمور " على سيدة بالضرب عقب رشقه بالبيض خلال زيارة انتخابية لجزيرة كورسيكا، اليوم السبت.

وأظهر الفيديو الذي نشرته صحيفة "كورس ماتان" ، السياسي الفرنسي " إريك زمور " وهو يسير في الشارع بمدينة أجاكسيو ، وسط مجموعة من الأشخاص والوفد المرافق له والإعلاميين ، حيث باغتته سيدة من معارضيه وجاءت من خلفه وقامت برشقه بالبيض .

وأبان الفيديو ، اتجاه زمور خلف السيدة والاعتداء عليها بالضرب وسط صراخ السيدة ، فيما تدخل الوفد المرافق له وأبعده عنها .