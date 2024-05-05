تراند اليوم : البدر غاب.. بالفيديو : الأمير عبدالرحمن بن مساعد يسجل قصيدة في رثاء الأمير الراحل بدر بن عبد المحسن

صحيفة الخليج 365: سجل الأمير عبد الرحمن بن مساعد قصيدة بصوته في رثاء الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن، الذي توفى أمس عن عمر يناهز ال 75 عاما.

وجاءت كلمات القصيدة على النحو التالي: -

( البدرُ غاب)

ياليتَها لمْ تَصْدُقِ الأخبارُ

وتغافلت عن حكمِها الأقدارُ

أستغفرُ الرحمنَ أمضى ماقضى

فلكل حيٍ يومُهُ المُختارُ

الشعرُ دُكَّ وزُلزلِتْ أركانُهُ

والبدرُ غاب فماتت الأقمارُ

قد أسدل الليلُ الكئيبُ ظلامَهُ

وتسارعت للحودِها الأشعارُ

يا بدرُ ماهذا ؟عهدتُك بلسمًا

يشفي الجروحَ فتسْكنُ الآثارُ

أفهكذا يا سيدّي ومعلمي

وأخي ومحبوبي تئنُّ الدّارُ؟

أفهكذا يا من صَنَعْتَ شُعورَنا

تمضي فيُسدَلُ حاجبٌ وستارُ

أوَهكذا يا من أنَرْتَ عُقولَنا

تمضي فَتَهجُرُ كونَنا الأنوارُ

قد كنت دومًا طبَّ جدبِ قلوبنا

فلكم سقانا غيثُكَ المدرارُ

قد كنت دومًا صوتَ مجدِ بلادِنا

لكأنَّ حرفَكَ سيفُها البتّارُ

قد كنت عملاقًا عظيمًا مبهرًا

إبداعهُ تحكي بهِ الأقطارُ

قد كنت إنسانًا كريمًا مغدقاً

تُقضى بجودِ صنيعهِ الأوطارُ

هي هكذا الدنيا تعافُ كرامَها

فيفارقُ الأفذاذُ والأخيارُ

ما فارق البدر المنيرُ سماءَنا

إلّا لتحفظَ نورَهُ الأبصارُ

ولسوف يخلد ذكرهُ وعطاءُهُ

ما نام ليلٌ واستفاقَ نهارُ

