شكرا لقرائتكم خبر عن "ميدياثون" الحج والعمرة.. اعرف المشاريع المتأهلة وموعد النتائج الختامية والان نبدء بالتفاصيل

ميدياثون الحج والعمرة

الأعمال المشاركة في ميدياثون الحج والعمرة

الدمام - شريف احمد - بتنظيم من وزارة الإعلام ممثلة بالتواصل الحكومي وبالشراكة مع وزارة الحج والعمرة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، اختتم ميدياثون الحج والعمرة في مكتبة الملك فهد الوطنية آخر أيامه الحضورية بعنوان: "يوم الماراثون".وشهد استعراض مشروعات المتنافسين فيه على مدى فترتين، تخللها العديد من الأسئلة والاستفسارات.واستعرض أمين لجنة التحكيم بمشروع "ميدياثون" عبد الله السماعيل معايير التحكيم، تلا ذلك استعراض المشاريع المتأهلة من مسار صناعة المحتوى الإبداعي أحد المسارات الثلاثة الرئيسية.وهذه المسارات هي: "منصة الشباب"، و"مشاعِر Ai"، و"إسعاف الحدث"، و"منصة رحلة الحاج"، و"الإعلامي الذكي"، و"مركز التغطية المتكامل"، و"شطرٌ طاهر"، و"مهوى"، و"إعلاميكو"، و "وِصَال: تبادل الإبداع".أما مسار اللغات والترجمة استعرضت المشاريع المتأهلة التالية: "Palmi"، و"منصة ألسُن" و"ترجمان ضيوف الرحمن"، و"مُبين | Mubeen"، و"منصة تعاونية للترجمة"، و"الصحفي الحاج"، و"لغة الحج"، "لانكول - LanCul"، و"6 لغات"، و"تلاقي". This is a Twitter Status | في 10 ثوانٍ، مشاريع ومبادرات الفرق المشاركة في "This is a Twitter Status" الحج والعمرة.This is a Twitter Status This is a Twitter Status— واس العلمي (@SPA_sci)وبخصوص مسار الخدمات والتسهيلات الإعلامية طُرحت المشاريع المتأهلة التالية: "سبيسز | Spaces"، و"خندمة"، و"منصة معاون الإلكترونية"، و"مِنَصةُ بَدّعْ"، و"Rushes dock"، و"مُعِد"، و"الاستوديو المتنقل"، و"يُسر"، و"منصة داعم".

وستُستعرض نتائجه الختامية يوم الاثنين المقبل في مساراته الرئيسة بتتويج 3 مشاريع من مسار "صناعة المحتوى الإبداعي": الذي يُعنى بوصول أفكار مشروعات ومبادرات تُسهم في تطوير المحتوى الإبداعي في قطاع الحج والعمرة.

كما ستتوج أيضا 3 مشاريع من مسار "الخدمات والتسهيلات الإعلامية": بابتكار أفكار مشروعات تُسهّل آلية دعم وسائل الإعلام في تغطية رحلة الحاج والمعتمر، و3 مشاريع أخرى من مسار "اللغات والترجمة", والذي يختص بتطوير مشروعات تُعزز من مستوى تقديم رحلة الحاج والمعتمر إعلامياً بعدة لغات.