تراند اليوم : " طعنه عدة طعنات أثناء مشادة كلامية " .. تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالمواطن " إبراهيم اللحياني" لقتله آخر في مكة

صحيفة الخليج 365 - واس : أصدرت وزارة الداخلية، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / إبراهيم بن صلاح بن ربيع الحصينات اللحياني - سعودي الجنسية - على قتل / أحمد بن عبدالله بن مبارك الزهراني - سعودي الجنسية -، وذلك بطعنه بأداة حادة عدة طعنات أثناء مشادة كلامية بينهما مما أدى إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / إبراهيم بن صلاح بن ربيع الحصينات اللحياني -سعودي الجنسية -، يوم الأحد 26 / 10 / 1445هـ الموافق 5 / 5 / 2024م بمنطقة مكة المكرمة.