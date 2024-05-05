شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جدة تنفذ مبادرة زراعة شتلات بمناسبة أسبوع البيئة بالتعاون مع جامعة دار الحكمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفذت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع جامعة دار الحكمة وبمشاركة مجموعة من طالبات ومنسوبات الجامعة في هذه المبادرة والتي تأتي بالتزامن مع أسبوع البيئة بهدف زراعة الأشجار والشجيرات والشتلات الزراعية لزيادة الغطاء النباتي والحفاظ عليه وأيضًا للتوعية بالمحافظة على البيئة بشكل عام.

وأوضح مدير عام المسؤولية المجتمعية المهندس هتان بن هاشم حموده أن هذه المبادرة تعد فرصة تطوعية ينضم فيها أفراد المجتمع للإحتفاء بهذا الأسبوع وللتوعية بزراعة الأشجار والنباتات وكيفية المحافظة عليها.

كما أفاد حموده بأن مرافق الأمانة مهيأة لتنفيذ مثل هذه المبادرات والذي تعكس حرص أمانة جدة على تحقيق الاستدامة في المجتمع من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والمشاركات المجتمعية بالتعاون مع الجامعات والكليات الحكومية والأهلية والقطاعات الأخرى.