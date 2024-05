شكرا لقرائتكم خبر عن 61 اتصالًا في الدقيقة.. مركز العمليات الأمنية يتلقى87 ألف مكالمة طوارئ في يوم والان نبدء بالتفاصيل

آلاف المكالمات

الدمام - شريف احمد - تستمر جهود وزارة الداخلية في خدمة المواطنين على مدار الساعة، وبشكل فوري.ويظهر ذلك في الاستجابة لما يرد إلى المركز الوطني للعمليات الأمنية بالوزارة من مكالمات. ⁧This is a Twitter Status⁩⁧This is a Twitter Status⁩⁧This is a Twitter Status This is a Twitter Status— 911 (@MOI__911)أوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية أنه تلقى أمس السبت، 87,227 مكالمة بمعدل 61 اتصالًا في الدقيقة.وبين أن منطقة الرياض كانت في المقدمة بـ41 ألفًا و463 اتصالًا، تلتها مكة المكرمة بواقع 27 ألفًا و99 اتصالًا، ثم الشرقية بواقع 18 ألفًا و665 اتصالًا.