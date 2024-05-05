شكرا لقرائتكم خبر عن ديوان المظالم يحصل على شهادة "الآيزو" العالمية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حصل ديوان المظالم على شهادة الآيزو العالمية للأنظمة الإدارية ISO 31000 في المعيار الدولي لإدارة المخاطر.
وجاء ذلك بتوافق ما تقوم عليه أعماله من أنظمة مع أفضل المعايير والاشتراطات المرسومة، التي بموجبها تم منحه الشهادة والإشادة بدقة ما يطبقه لإدارة المخاطر وتفاديها والتعامل معها.
هذا إضافةً إلى كفاءة الإنفاق والقدرة على الاستجابة والتعامل مع المتغيرات. This is a Twitter Status يحصل على شهادة (ISO 31000) في إدارة المخاطرThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— ديوان المظالم (@saudibogrv)
وكذلك علاج مسببات حدوثها إلى الاستجابة والتفاعل مع ما قد يؤثر في العمليات الأساسية، في سبيل انتظامها والاستمرار بتحقيق المستهدفات.
وجاء ذلك بتوافق ما تقوم عليه أعماله من أنظمة مع أفضل المعايير والاشتراطات المرسومة، التي بموجبها تم منحه الشهادة والإشادة بدقة ما يطبقه لإدارة المخاطر وتفاديها والتعامل معها.
إنجازات ديوان المظالمومُنح ديوان المظالم هذه الشهادة لنجاحه في تحقيق المعايير العالمية الشاملة في إدارة المخاطر وعمله وفق مجموعة من أفضل الممارسات والمبادئ والأساليب المصممة لإدارة المخاطر وآثارها بما ينعكس إيجابًا على الكفاءة التشغيلية لأعمال ديوان المظالم وتعزيز ثقة المستفيدين من أعماله.
هذا إضافةً إلى كفاءة الإنفاق والقدرة على الاستجابة والتعامل مع المتغيرات. This is a Twitter Status يحصل على شهادة (ISO 31000) في إدارة المخاطرThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— ديوان المظالم (@saudibogrv)
#ديوان_المظالم يحصل على شهادة (ISO 31000) في إدارة المخاطرhttps://t.co/BaLq13Kn9g pic.twitter.com/b8LjkNzLQw— ديوان المظالم (@saudibogrv) May 5, 2024
منهجية استراتيجية شاملةيشار إلى أن ديوان المظالم يعمل وفق منهجية استراتيجية شاملة تستبق قياس مدى تأثير المخاطر في سير الأعمال والإنتاجية والجودة وإدارتها.
وكذلك علاج مسببات حدوثها إلى الاستجابة والتفاعل مع ما قد يؤثر في العمليات الأساسية، في سبيل انتظامها والاستمرار بتحقيق المستهدفات.