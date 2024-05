شكرا لقرائتكم خبر عن ديوان المظالم يحصل على شهادة "الآيزو" العالمية والان نبدء بالتفاصيل

إنجازات ديوان المظالم

منهجية استراتيجية شاملة

حصل ديوان المظالم على شهادة الآيزو العالمية للأنظمة الإدارية ISO 31000 في المعيار الدولي لإدارة المخاطر.وجاء ذلك بتوافق ما تقوم عليه أعماله من أنظمة مع أفضل المعايير والاشتراطات المرسومة، التي بموجبها تم منحه الشهادة والإشادة بدقة ما يطبقه لإدارة المخاطر وتفاديها والتعامل معها.ومُنح ديوان المظالم هذه الشهادة لنجاحه في تحقيق المعايير العالمية الشاملة في إدارة المخاطر وعمله وفق مجموعة من أفضل الممارسات والمبادئ والأساليب المصممة لإدارة المخاطر وآثارها بما ينعكس إيجابًا على الكفاءة التشغيلية لأعمال ديوان المظالم وتعزيز ثقة المستفيدين من أعماله.هذا إضافةً إلى كفاءة الإنفاق والقدرة على الاستجابة والتعامل مع المتغيرات. يحصل على شهادة (ISO 31000) في إدارة المخاطر يشار إلى أن ديوان المظالم يعمل وفق منهجية استراتيجية شاملة تستبق قياس مدى تأثير المخاطر في سير الأعمال والإنتاجية والجودة وإدارتها.وكذلك علاج مسببات حدوثها إلى الاستجابة والتفاعل مع ما قد يؤثر في العمليات الأساسية، في سبيل انتظامها والاستمرار بتحقيق المستهدفات.