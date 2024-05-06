أمير الرياض يدشن 30 مشروعا تنمويا للطرق بأكثر من 2.8 مليار ريال

ومن المشاريع: استكمال ربط الخرج بطريق الدمام السريع بطول 102 كم، و تنفيذ المداخل والمخارج المؤدية إلى كلية الملك سعود بالحرس الوطني بطول 20 كم، و استكمال طريق الرياض، خريص، الأحساء بطول 68 كم.
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