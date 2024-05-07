الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

يتوقع المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس اليوم وفقًا لتقريره.

,من المتوقع أن تستمر فرصة هطول أمطار رعدية في بعض مناطق الشرقية، الرياض، نجران، جازان وعسير، مع رياح نشطة وزخات برد.

ومن الجدير بالذكر أن الرياح النشطة قد تثير الأتربة والغبار في بعض مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، والمدينة المنورة، وتمتد إلى بعض مناطق مكة المكرمة.

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