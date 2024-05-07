تراند اليوم : شاهد.. استقبال حافل لشاب سعودي في باكستان وسط حماية من الشرطة.. والكشف عن السبب

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استقبال حافل لشاب سعودي في باكستان بسبب كثرة أعماله الخيرية.

وأظهر الفيديو، احتشاد عدد كبير من الباكستانيين حول الشاب ويدعى "علي الشهري"، واستقبالهم له بحفاوة بالغة.

وتجمع الباكستانيين حوله وقاموا بوضع أكاليل من الزهور حول رقبته، ثم قاموا باحتضانه وتقبيله والتقاط الصور التذكارية معه، حسبما أبان الفيديو.

وحاول رجال الشرطة المتواجدين لحماية الشاب، إفساح الطريق وفض الزحام حوله، ولكن العدد كان أكبر وتبادلوا احتضانه واحدًا تلو الأخر.