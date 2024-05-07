تراند اليوم : شاهد.. أفراد من قبيلة الدواسر يطلبون شفاعة "أبوساق" لعتق رقبة ابنهم

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، إقبالة آل حميد الرجبان الدواسر اليوم على شيخ شمل قبائل آل فاطمة يام الشيخ محمد بن علي بن جابر أبوساق

لطلب شفاعته لدى ربعهم العمور الدواسر.

وأظهر الفيديو توجه عدد من كبار آل حميد الرجبان الدواسر، إلى منزل الشيخ محمد بن علي بن جابر أبوساق الذي كان ينتظرهم برفقة عدد من الأشخاص الآخرين.

وأبان الفيديو، أحد الأشخاص من قبيلة آل حميد الرجبان الدواسر، وهو يطلب الوجه والجاه من الشيخ محمد أبو ساق في عتق رقبة ابنهم من القصاص. مشيرا إلى أن القضية تعود أحداثها إلى 8 سنوات.

ومن جانبه رحب شيخ شمل قبائل آل فاطمة يام الشيخ محمد بن علي بن جابر أبوساق، بهم ووعدهم ببذل مايستطيع في إنهاء القضيّة.