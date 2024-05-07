السعودية | التمياط يسلّم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية موريشيوس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 ـ واس

سلّم سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى جمهورية موريشيوس فايز بن مشل التمياط، أوراق اعتماده، اليوم، لفخامة رئيس جمهورية موريشيوس السيد بريثفيراجسينغ روبن.

ونقل السفير التمياط، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ لفخامة رئيس موريشيوس وتمنياتهما لحكومة وشعب موريشيوس دوام التقدم والازدهار.