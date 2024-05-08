السعودية | كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الملك سعود تحتفل بمرور 66 عاماً على تأسيسها

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تحتفل كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الملك سعود يوم الثلاثاء القادم بذكرى مرور 66 عاماً على تأسيسها كأول كلية باسم “كلية الآداب ” سابقاً، على مستوى الجامعات السعودية، وذلك في احتفاء يقام برعاية رئيس الجامعة المكلف الدكتور عبدالله سلمان السلمان، بالقاعة الكبرى بالكلية، كما يصاحب الفعالية معرض مصاحب.

وأكد عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية المشرف العام على اللجنة العليا لاحتفال الكلية الدكتور عبدالوهاب بن محمد أبا الخيل، أن الكلية على مدى عمرها كانت ومازالت مصدراً للكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات الذين أسهموا في دفع عجلة التنمية الوطنية والتقدم بمختلف الميادين وصنعوا أثراً وعملوا بتفان وإخلاص، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تؤرخ لعقود من الجهود و الإنجازات لمنسوبي ومنسوبات الكلية.

من جانبه قال وكيل الكلية للتطوير والجودة الدكتور إبراهيم الفريح :” الاحتفاء بذكرى مرور 66 عاماً على تأسيس كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، مناسبة نستدعي خلالها العراقة والتاريخ، ونشهد الحاضر من خلال تطوير واستحداث البرامج والمشاريع النوعية، التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030.

بدوره بين رئيس قسم الإعلام، المشرف على اللجنة التنظيمية في الاحتفال الدكتور فيصل العقيل، أن هذه المناسبة محطة نستعرض من خلالها الماضي بعراقته في الاستثمار بالإنسان، الذي أسهم في بناء المجتمع السعودي، كما نستعرض الإنجازات العالمية و الإقليمية و المحلية لمنسوبي هذه الكلية العريقة، ونرسم الرؤية المستقبلية لهذه الكلية المتميزة بكوادرها و طلابها و طالباتها في مختلف الأقسام و المجالات.