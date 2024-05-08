شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة: غداً الخميس غرة ذو القعدة 1445 فلكياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تشير الحسابات الفلكية إلى أن القمر سيصل منزلة الاقتران اليوم الأربعاء 29 شوال 1445 الموافق 08 مايو 2024 “يوم التحري” عند الساعة 06:21 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وعدّ رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، الاقتران أحد منازل القمر ويعني اجتماع الشمس والقمر على ارتفاع واحد في السماء عندما يكونان على خط طول سماوي واحد، ويكون القمر منتقلاً من غرب الشمس إلى شرقها وهو حدث عالمي يتم في لحظة واحدة بالنسبة لجميع أرجاء الأرض.

وبين أن الشمس ستغرب من أفق مكة المكرمة “يوم التحري” عند الساعة 06:50 مساءً، وسيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (5) درجات، والزاوية التي تفصله عن الشمس “الاستطالة” (06) درجات وإضاءته (0.4%)، وسيغرب القمر عند الساعة 07:20 مساءً (بعد 30 دقيقة) بعد غروب الشمس، وبذلك تكون شروط دخول الشهر فلكياً (حسابياً) متحققة.

وقال:” سيتبع ذلك منزلة أخرى من منازل القمر تسمى” الإهلال” وتعني رؤية هلال القمر الجديد بسهولة بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة “المحاق” وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه والفرصة متاحة لذلك في اليوم التالي” .

وأكد أبو زاهرة، أن يوم غد الخميس 09 مايو 2024 ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:51 مساءً، وسيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (18) درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس “الاستطالة” (19) درجة وإضاءته (2.9 %) ويمكن رؤيته بسهولة بالعين المجردة، وسيغرب عند الساعة 08:27 مساءً (بعد 1 ساعة و 36 دقيقة) بعد غروب الشمس.