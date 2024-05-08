شكرا لمتابعة خبر عن خالد الزعاق: الحرارة سترتفع بشهر ذى القعدة …فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الباحث الفلكي وخبير الأحوال الجوية خالد الزعاق، ان شهر ذي القعدة للعام الحالي تزداد فيه درجات الحرارة بالتدريج تباعاً مع مرور الأيام.

وأوضح “الزعاق” عبر برنامج “تقويم” المذاع على قناة العربية، أن الموسم الطبيعي لنزول الأمطار ينتهى على معظم بلدان الخليج في بداية الشهر.

مضيفا أنه فى نهاية شئ القعدة تبدأ الأمطار الخريفية على سلطنة عُمان واليمن وجنوب المملكة، وتستمر هذه الأمطار لمدة ٩٠ يوما تقريبا.