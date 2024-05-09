البياض الزغبي يهدد الحبحب

مع بداية موسم الصيف تشهد أسواق الخضار في المملكة انتشار محصول الحبحب، الذي أعلنت وزارة البيئة والمياه و الزراعة وصول مزارعه لحد الاكتفاء، بينما يتعرض المحصول في كثير من الأحيان للإصابة بحروق شمسية، أو حتى يصل لحد التشوه في شكل الثمرة فتنتج الأرض محصولًا صغير الحجم وهو ما يتسبب في انخفاض المستوى التسويقي.

موت الأوراق

يرجع الاختصاصيون الحروق أو صغر حجم الحبحب لحالات اصابة شديدة بمرض فطري يسمى «البياض الزغبي» ومع أن أعراض البياض الزغبي تظهر غالبًا على أوراق نبات البطيخ، ونادرًا ما تظهر على الثمار، إلا أنه وفي حالات الإصابة الشديدة، يغطى سطح الورقة كاملًا بما يشابه البودرة، مما يؤدي إلى موت الأوراق وبالتالي إنتاج ثمار صغيرة الحجم أو مصابة بحروق شمسية.

رش وقائي

كانت إدارة الإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه و الزراعة حذرت من خطورة مرض «البياض الزغبي» الفطري الذي يهدد حياة الحبحب، والقرعيات.

وأوضحت أن أعراض هذا المرض الفطري تظهر على الوجه العلوي للأوراق في شكل بقع خضراء فاتحة قبل أن تتحول تدريجيًا إلى اللون الأصفر ثم البني، بينما تتلون على الوجه السفلي للأوراق على شكل بقع باللون البني تتسبب في تآكل الأوراق وموتها. كما لفتت الانتباه إلى ضرورة اتباع المزارعين لبرنامج رش وقائي في المناطق المعرضة لظهور المرض، ووجهت باستخدام المبيدات الفطرية المتخصصة لمكافحة هذا المرض، مع التبديل الدوري لمجموعة المبيدات، مؤكدةً فعالية المبيدات الفطرية النحاسية في مكافحة المرض.

وشرحت في حال ظهور الأعراض في الحقل، على المزراع رش المحاصيل بأحد المبيدات الفطرية الموصى بها من قبل الوزارة ضد مرض «البياض الزغبي»، مع إعادة الرش بعد أسبوعين بمبيد آخر من مجموعة مختلفة من مبيدات الفطر.

اكتفاء ذاتي

عن أسباب إصابة الحبحب بالبياض الزغبي كشف الاختصاصيون أنه قد يكون نتيجة انخفاض درجات الحرارة، أو ارتفاع مستويات الرطوبة، كما يُمكن أن تحدث العدوى نتيجة انتقال المرض من الحقول الأخرى.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد كشفت عن وصول نسبة الاكتفاء الذاتي من محصول البطيخ في المملكة إلى أكثر من 99%، حيث تنتج المملكة أكثر من 624 ألف طن من الحبحب سنويًا، يتم زراعتها على مساحة تتجاوز 23 ألف هكتار في معظم مناطق المملكة.