كاميرات وتسعير في محلات البناء ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان محلات بيع مواد البناء بتركيب كاميرات أمنية وفقاً لما ورد في نظام استخدام كاميرات... أبها: أبها: دوت الخليج 12 ذو القعدة 1445 هـ 12 ذو القعدة 1445 هـ %77 حل قضايا العمالة وديا سجل تحسن ظرف العمل للوافدين نموا بـ73% خلال العام الماضي، وانخفضت الخلافات العمالية 50%، وبلغت نسبة الامتثال بنظام حماية الأجور... جازان: عبدالله سهل جازان: عبدالله سهل 11 ذو القعدة 1445 هـ 11 ذو القعدة 1445 هـ طريق مكة تسخر أحدث التقنيات للتيسير على الحجيج تواصل مبادرة «طريق مكة» تقديم تقنياتها المتطورة، لتيسير سفر الحجاج لأداء مناسكهم. واستفادت المبادرة من الأجهزة اللوحية المتطورة... أبها :دوت الخليج وأبهـا: واس أبها :دوت الخليج وأبهـا: واس 11 ذو القعدة 1445 هـ 11 ذو القعدة 1445 هـ دراسات لتحسين الطقس بالعاصمة المقدسة والمشاعر تواصل أمس هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة والتي أدت إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق... المناطق: محمد آل عمر، دوت الخليج المناطق: محمد آل عمر، دوت الخليج 11 ذو القعدة 1445 هـ 11 ذو القعدة 1445 هـ 3000 جولة رقابية نفذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 3000 جولة رقابية، تم خلالها تحرير أكثر من 189 مخالفة، شملت كافة المنشآت... الدمام: دوت الخليج الدمام: دوت الخليج 11 ذو القعدة 1445 هـ 11 ذو القعدة 1445 هـ 42 موقعا للأحوال المدنية المتنقلة تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 42 موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 11 ذو القعدة 1445 هـ 11 ذو القعدة 1445 هـ استمطار السحب: حديث الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد حول مكة والمشاعر يمثل إحدى فرص تحسين الطقس أكد البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب أن العمل على تحسين الطقس في المملكة من خلال الاستفادة المثلى من كل الفرص والتقنيات المتاحة،... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 11 ذو القعدة 1445 هـ 11 ذو القعدة 1445 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مصري بتأشيرة زيارة لترويجه حملات حج وهمية بغرض النصب والاحتيال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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