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كاميرات وتسعير في محلات البناء
ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان محلات بيع مواد البناء بتركيب كاميرات أمنية وفقاً لما ورد في نظام استخدام كاميرات...
%77 حل قضايا العمالة وديا
سجل تحسن ظرف العمل للوافدين نموا بـ73% خلال العام الماضي، وانخفضت الخلافات العمالية 50%، وبلغت نسبة الامتثال بنظام حماية الأجور...
طريق مكة تسخر أحدث التقنيات للتيسير على الحجيج
تواصل مبادرة «طريق مكة» تقديم تقنياتها المتطورة، لتيسير سفر الحجاج لأداء مناسكهم. واستفادت المبادرة من الأجهزة اللوحية المتطورة...
دراسات لتحسين الطقس بالعاصمة المقدسة والمشاعر
تواصل أمس هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة والتي أدت إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق...
3000 جولة رقابية
نفذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 3000 جولة رقابية، تم خلالها تحرير أكثر من 189 مخالفة، شملت كافة المنشآت...
42 موقعا للأحوال المدنية المتنقلة
تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 42 موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها...
استمطار السحب: حديث الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد حول مكة والمشاعر يمثل إحدى فرص تحسين الطقس
أكد البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب أن العمل على تحسين الطقس في المملكة من خلال الاستفادة المثلى من كل الفرص والتقنيات المتاحة،...
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مصري بتأشيرة زيارة لترويجه حملات حج وهمية بغرض النصب والاحتيال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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