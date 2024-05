شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يترأس الاجتماع الثاني لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات والان نبدء بالتفاصيل

#المنامة | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يترأس الاجتماع الثاني لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على المستوى الوزاري، وذلك على هامش أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة العادية الـ 33 — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 14, 2024

الدمام - شريف احمد - يترأس سمو وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، الاجتماع الثاني لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على المستوى الوزاري.يأتي ذلك على هامش أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة العادية الـ33. This is a Twitter Status | سمو وزير الخارجية الأمير This is a Twitter Status This is a Twitter Status يترأس الاجتماع الثاني لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على المستوى الوزاري، وذلك على هامش أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة العادية الـ 33— وزارة الخارجية(@KSAMOFA)