تراند اليوم : بالفيديو: الفنان حسين العلي يروي موقفا أنقذه من السجن بعد فصله من العسكرية.. ويكشف ردة فعل "سلامة العبدالله " عندما طلب منه سلفة 10 آلاف ريال

صحيفة الخليج 365: روى الفنان حسين العلي، موقفا أنقذه من السجن، وردة فعل الفنان الراحل سلامة العبدالله عندما طلب منه سلفة 10 آلاف ريال.

أقساط

وقال خلال لقاء على قناة روتانا خليجية:"عندما انفصلت من السلك العسكري كان على دين لشركة عبارة عن أقساط متبقية، ومعاملة الحقوق المادية كانت مازالت في الإدارة الحكومية، ومر قسط أو قسطين، ولم أسدد وصارت فيها حقوق مدنية، واستدعوني وأعطوني مهلة أسبوع للسداد".

24 ألف

وتابع:" قابلت سعد عبدالله الزكري، وكان مفترض أطلع على التوقيف، وأبو عبدالله كان مار وسألني عن الموضوع وأخبرته، وقال أنا كفيلك.. وقالوا معكم من السبت إلى الأربعاء، إذا أحضرت 19 ألف الساعة السابعة مساء سيتم خصم 5 آلاف من المبلغ".

وأردف:" عندما خرجنا سألني أبو عبدالله قال كيف تدبر المبلغ قلت سأدبر 10 آلاف، قال وأنا بعطيك ال 9 آلاف".

طلب سلفة

وواصل :" ذهبت إلى الرياض وقابلت سلامة العبدالله داخل مكتبه في استوديوهات روتانا وطلبت منه مبلغ 10 آلاف وأعطاني المبلغ، ورفض أن أكتب سند بالمبلغ".

سداد المبلغ

وأضاف:"بعدما سددت المبلغ عدت إلى الرياض وقلت لأبو عبدالله، أنت جملت فيني وأنا لو بيدي بعطيك الدنيا وما فيها، اللي بيدي خذ مني شريط أو شريطين، قال ألبوم واحد يكفي، وأعطيته التنازلات، فقال خذ حق الألبوم قلت له اللي أخذته يكفي، قال لا والله بتأخذ ودبل 20 ألف".