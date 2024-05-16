شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تجمع "السعودية للكهرباء" و"نامي" لتصنيع قطع الغيار بالهندسة العكسية وتقنية الطباعة المتقدمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة السعودية للكهرباء، اتفاقية الطباعة ثلاثية الأبعاد والمخزون الرقمي مع الشركة الوطنية الابتكارية الصناعية (نامي)، بهدف تصنيع قطع الغيار من خلال الهندسة العكسية وتقنية الطباعة المتقدمة ثلاثية الأبعاد. رقمنة المواصفات الفنية وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود "السعودية للكهرباء" لتعزيز موثوقية سلاسل الإمداد وتعظيم المحتوى، وتشمل الاتفاقية مشروع رقمنة المواصفات الفنية والرسومات الهندسية لقطع الغيار ضمن عملية نقل وتوطين التقنية المستمرة التي تقوم بها الشركة، لتعزيز كفاءة العمليات وتوفير الوقت والتكاليف وتمكين الوصول السلس والاستفادة من البيانات.

كما تأتي هذه الخطوة ضمن رحلة التوطين التي تقوم بها الشركة السعودية للكهرباء من خلال رصد حاجة قطاع إنتاج الكهرباء وتحويلها إلى فرص استثمارية تسهم في رفع موثوقية سلاسل الإمداد وتعزيز تغطية احتياجات قطاع الكهرباء من قطع الغيار، بجانب توظيف الكفاءات الوطنية ونقل الخبرة وتوطين التقنية. تقليل التكلفة المالية لإنتاج قطع الغيار وأكد نائب الرئيس التنفيذي للخدمات الفنية بالشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد بن سالم الغامدي، أهمية هذا المشروع وإسهامه المباشر في تقليل التكلفة المالية لإنتاج قطع الغيار، بالإضافة إلى ذلك يتوقع أن يقلل المشروع الحاجة إلى مساحات تخزينية لقطع الغيار بشكل كبير، وذلك بفضل القدرات التقنية التصنيعية التي تختصر المدة الزمنية اللازمة لإنتاج قطع الغيار وتوفيرها في الوقت المناسب.

يذكر أن المشروع يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الشركة السعودية للكهرباء لتوطين وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وتشجيع وتطوير قطاع الكهرباء ليحقق التنوع والاستدامة والتنافسية العالمية في المملكة العربية السعودية.