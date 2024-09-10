شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث التطورات في غزة مع نظيره التركي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان، وذلك على هامش اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بدورته الـ (162) المنعقد بمقر الجامعة في القاهرة.

وجرى خلال اللقاء، استعراض سبل التعاون بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، وبحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح الحصيني، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى.

