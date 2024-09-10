وزير الاتصالات: بدعم ولي العهد المملكة منصة للمبتكرين في خدمة البشرية

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله بن عامر السواحة، أن المملكة بدعم وتمكين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء هي المنصة الحاضنة للمبتكرين المعززة لنهج الحوكمة المبتكرة وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي؛ بهدف خدمة البشرية وضمان الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي.
وأشار خلال مشاركته في جلسة حوارية تحت عنوان "تمكين المجتمعات بتقنيات الذكاء الاصطناعي" ضمن أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" إلى ضرورة توحيد الجهود العالمية للانتقال إلى مرحلة "الإنتاجية" من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو الهدف الذي تسعى المملكة لتحقيقه بالتعاون مع المبتكرين المحليين والعالميين والمنظمات الدولية، من أجل الاستفادة الحقيقية من هذه التقنيات لصالح الإنسانية وتشكيل آفاق جديدة.
وأكد أن المملكة هي الشريك الأمثل للمستثمرين والمبتكرين الذين يسعون إلى تحويل هذه التقنيات إلى أدوات إنتاجية تخدم البشرية والكوكب وتحقق الازدهار.
وفي ختام كلمته، وجّه رسالة إلى الشباب وقادة المستقبل، مشيدًا بدور المرأة السعودية في قطاع التقنية والذكاء الاصطناعي، حيث تحتل المملكة المركز الأول عالميًا في تمكين المرأة في هذا المجال بنسبة 35%, ودعا الجميع إلى مواصلة الابتكار والمنافسة في عصر الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن من سيقود تقنيات الذكاء الاصطناعي سيحقق تفوقًا وريادة عالمية.
قلب العالم الإسلاميوأفاد بأن المملكة تمتلك إرثًا عربيًا وإسلاميًا غنيًا كونها قلب العالم الإسلامي والعربي، وأن هذا الإرث أهلها للإسهام في البيانات بإطلاق أكبر نموذج لغوي عربي دقيق (LLM) بقيادة "سدايا".
الشباب قادة المستقبلوأوضح أن المملكة من خلال شراكاتها الدولية، باتت شريكًا موثوقًا في تطوير السياسات وتنظيمات مبتكرة، مستشهدًا بتجربة إطلاق عدد من السياسات والأطر والمراكز مع "اليونسكو" و"الاتحاد الدولي للاتصالات" وغيرها لتعزيز الأطر الأخلاقية والتنظيمية في مجال الذكاء الاصطناعي.
