شكرا لمتابعة خبر عن بردية غزيرة ترسم لوحة فنية على الأرض في تبوك .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في أجواء ساحرة، رسمت الثلوج لوحة بديعة بيضاء على على الأرض شرق تبوك وشكلت منظرًا طبيعيًا ماتعًا، بسبب انخفاض درجات الحرارة.

وشارك الخبير في الطقس زياد الجهني، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، للثلوج وهي ترسم مناظر ساحرة في تبوك ليكتسي وشاحًا أبيض يُبهر زوارها.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع اليوم في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – ماتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي تبوك والقصيم.