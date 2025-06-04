السعودية | خادم الحرمين الشريفين يهنئ الرئيس لي جاي ميونغ بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا لجمهورية كوريا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس لي جاي ميونغ رئيس جمهورية كوريا بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا للجمهورية.

وقال الملك المفدى: “بمناسبة انتخابكم، وأدائكم اليمين الدستورية رئيسًا لجمهورية كوريا، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية كوريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار، مشيدين بهذه المناسبة بتميز العلاقات التي تربط بين بلدينا وشعبينا الصديقين، والتي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة”.

