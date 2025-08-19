شكرا لقرائتكم خبر تعرّف على أقوى عروض الصيف مع المرشدة الذكية للسياحة السعودية "نورة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد منصة "روح السعودية"، الواجهة الرقمية الرسمية للسياحة في المملكة، تطوراً نوعياً يعكس التوجه نحو توظيف أحدث التقنيات في خدمة الزوار، مع تطوير المرشدة الذكية للسياحة السعودية "نورة"؛ الذي تتيح للمقيمين والزوار تجربة سياحية غنية ومخصصة، تجمع بين الابتكار التقني وروح الضيافة السعودية الأصيلة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن حملة "لوّن صيفك"؛ التي تهدف إلى إثراء تجارب الزوار خلال موسم الصيف، عبر توفير محتوى تفاعلي وخدمات مبتكرة تساعدهم في التخطيط لرحلاتهم، واستكشاف أفضل الوجهات والفعاليات وعروض الصيف مع "نورة" المرشدة الذكية للسياحة السعودية.

"نورة" هي مرشدة سياحية افتراضية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لتقديم توصيات مخصصة تشمل إعداد جداول رحلات متكاملة تناسب اهتمامات المستخدم، واقتراح أفضل الفعاليات وأحدث العروض السياحية، وتقديم توصيات لأجمل الوجهات وأشهر المطاعم، وحتى أماكن غير مكتشفة بعد، مع إمكانية الاستفادة من عروض صيف السعودية؛ أبرزها عروض "لك 3 عروض"، التي تتيح اختيار باقات صيفية مخفضة، مصممة لتلائم مختلف الأذواق والميزانيات، مما يعزز من قيمة التجربة السياحية.

وفي حال لم يجد الزائر الإجابة التي يبحث عنها، فإن فريق دعم "روح السعودية" جاهز لتقديم المساعدة في كل خطوة؛ ليجعل التجربة أكثر سهولة وراحة.

بهذه الخطوة، تجمع "نورة" بين قوة التقنية وثراء المحتوى السياحي السعودي، لتصبح أداةً مثاليةً لاكتشاف فعاليات الصيف وعروضه، وتحويل التخطيط للرحلات إلى تجربة ممتعة وميسّرة، ضمن رؤية السعودية 2030 لتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية.