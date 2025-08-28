شكرا لقرائتكم خبر 8000 متدرب ومتدربة للكليات التقنية والمعاهد الصناعية بالشرقية مع الفصل التدريبي الأول 1447هـ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت الكليات التقنية والمعاهد الصناعية في المنطقة الشرقية مع مطلع الأسبوع الحالي، في استقبال نحو 8000 متدرب ومتدربة مع انطلاق الفصل التدريبي الأول لعام 1447هـ، وسط استعدادات متكاملة في البرامج والتجهيزات التدريبية، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المقبولين لهذا العام مقارنة بالعام الماضي.

ويأتي هذا النمو في القبول امتدادا لمبادرة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لرفع الطاقة الاستيعابية، التي أسهمت في إتاحة فرص أوسع أمام شباب وفتيات المنطقة للالتحاق ببرامج نوعية ومتنوعة في مجالات التقنية والصناعة والإدارة والخدمات، وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.

وأنهت منشآت التدريب التقني بالشرقية، استعداداتها للعام التدريبي الجديد من خلال تطوير معاملها وورشها ومرافقها التدريبية، إلى جانب تنظيم برامج تعريفية وإرشادية للمتدربين والمتدربات الجدد، بما يضمن انطلاقة ناجحة منذ اليوم الأول للتدريب.

وأكد مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية مشاري بن عبدالله القحطاني، أن رفع معدلات القبول يعكس الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع التدريب من القيادة الرشيدة، موضحا أن هذا التوسع يواكب جهود المؤسسة في تمكين الكوادر الوطنية وتأهيلها بالمهارات التي يتطلبها سوق العمل، انسجاما مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.