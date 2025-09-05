إغلاق إيجابي لمؤشر سوق الأسهم السعودية عند 10655.61 نقطة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فتحت سوق الأسهم السعودية اليوم على ارتفاع، حيث أغلق مؤشر السوق الرئيسي عند مستوى 10655.61 نقطة، مرتفعًا بمقدار 36.51 نقطة، وبتداولات بقيمة تجاوزت 3.2 مليار ريال. وفقًا للنشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة 153 مليون سهم، حيث سجلت أسهم 123 شركة ارتفاعًا في قيمتها، في حين تراجعت أسهم 117 شركة.

### أسهم الشركات الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا

شهدت أسهم شركات ثمار، والأسماك، والأندلس، وسينومي ريتيل، وعناية أعلى ارتفاعات، بينما كانت أسهم شركات محطة البناء، وطيبة، والأهلي ريت1، والموارد، والصناعات الكهربائية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.01% و 5.66%.

### الأسهم الأكثر نشاطًا

فيما يتعلق بالنشاط، كانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس، وأرامكو السعودية، والأندية للرياضة، والإنماء الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، ومحطات البناء، وأرامكو السعودية، وإس تي سي، والإنماء الأكثر نشاطًا في القيمة.

### مؤشر الأسهم السعودية الموازية

فيما يتعلق بمؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، فقد أغلق منخفضًا بمقدار 113.44 نقطة عند مستوى 25559.59 نقطة، وبتداولات بقيمة 40 مليون ريال، وكمية الأسهم المتداولة تجاوزت 4 ملايين سهم.