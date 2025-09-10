تابع الان خبر وزارة الخارجية السعودية ترحب باتفاق التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية برعاية مصرية حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - رحبت وزارة الخارجية السعودية بتوقيع اتفاق التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي جاء برعاية جمهورية مصر العربية، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا نحو تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.

وشددت الوزارة في بيانها على أن المملكة تدعم كل ما يسهم في بناء جسور الثقة، ويدفع نحو انتهاج الحلول الدبلوماسية لمعالجة القضايا العالقة، مشيرة إلى أن التعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يُعد الضمان الأمثل لتحقيق الشفافية وتعزيز الأمن النووي.

ويأتي هذا الموقف السعودي امتدادًا لجهود المملكة المتواصلة في دعم مبادرات الحوار، وتشجيع التعاون الدولي القائم على مبادئ السلام والاحترام المتبادل، بما يحقق مصالح المنطقة ويحافظ على أمنها واستقرارها.