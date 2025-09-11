شكرا لقرائتكم خبر حافلات المدينة توفر خدمة النقل الترددي لزوار ملتقى «ذات نخل» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت حافلات المدينة عن توفير خدمة النقل الترددي لزوار ملتقى «ذات نخل» للتمور الفاخرة، المقام خلال الفترة من 9 إلى 15 سبتمبر الحالي. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت حافلات المدينة عن توفير خدمة النقل الترددي لزوار ملتقى «ذات نخل» للتمور الفاخرة، المقام خلال الفترة من 9 إلى 15 سبتمبر الحالي. وتنطلق الرحلات يوميا من الساعة الخامسة مساء حتى الحادية عشرة ليلا عبر محطة مركز التأهيل الشامل، مع إتاحة الوصول إليها لمستخدمي النقل العام عبر المسار رقم 391 عند نقطة المركز. ويهدف هذا التنظيم إلى تسهيل تنقل الزوار وتعزيز تجربتهم خلال فعاليات الملتقى.

كانت هذه تفاصيل خبر حافلات المدينة توفر خدمة النقل الترددي لزوار ملتقى «ذات نخل» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.