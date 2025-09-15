شكرا لقرائتكم خبر انطلاق فعالية العسل ضمن مهرجان «ليالي سهيل» بالحدود الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت في ساحة الاحتفالات البلدية بمدينة عرعر فعالية العسل 2025، ضمن مهرجان ليالي سهيل، بتنظيم من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية، بالتعاون مع الغرفة التجارية.

وأوضح مدير الفرع المهندس بندر بن صالح الهدية، أن الفعالية تستمر 4 أيام، وتهدف إلى دعم النحالين وتشجيعهم، والتعريف بمنتجات العسل المحلية وتعزيز حضورها في الأسواق، إضافة إلى تمكين الأسر المنتجة والشباب والفتيات للمشاركة في هذا القطاع الحيوي.

وتتضمن الفعالية معرضا لمنتجات العسل، وأركانا تعريفية وإرشادية، إلى جانب دورات تدريبية متخصصة يقدمها خبراء في تربية النحل وإنتاج العسل، إضافة إلى مشاركة جمعيات الثروة الحيوانية والجهات الداعمة ذات العلاقة.