مؤسسة الري تستعرض أوراقا علمية وحلولا مبتكرة لاستدامة المياه في المنتدى الدولي للري بكوالالمبور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت المؤسسة العامة للري، مبادرات وتجارب في إدارة الموارد المائية بالمملكة خلال مشاركتها في أعمال المنتدى الدولي الرابع للري (WIF4) والاجتماع الـ76 للمجلس الدولي للري والصرف (ICID) المنعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وشهد المؤتمر تقديم عدد من الأوراق العلمية واستعراض مبادرات نوعية تسلط الضوء على جهود المملكة في تطوير قطاع الري وإدارة الموارد المائية وفق أحدث الممارسات العالمية، ومنها تجربة معالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدام المياه المعالجة، وذلك ضمن جلسات رفيعة المستوى حضرها ممثلون من منظمات دولية مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، والبنك الدولي، والمعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI)، كذلك مناقشة تجربة المملكة في المواءمة بين ندرة الموارد المائية وتزايد الطلب، مع التأكيد على أهمية توظيف البيانات، وتعزيز الشراكات الدولية لضمان الأمن المائي المستدام خلال جلسة بعنوان «الري الذكي لمستقبل أكثر مرونة: توظيف البيانات والشراكات لتحقيق الأمن المائي».

وتضمنت المشاركات ورقة بعنوان «أداة ذكية لجدولة الري لتحسين تشغيل ري الواحات تحت قيود جودة المياه المجددة»، التي تناولت تطوير أدوات مبتكرة لجدولة وتوزيع مياه الري في المناطق الجافة المعتمدة على الموارد غير التقليدية، بما يسهم في الاستخدام الآمن للمياه المجددة ورفع كفاءة توزيعها، وعرض ورقة بعنوان «كود ممارسات الري في المملكة العربية السعودية: نحو تحسين كفاءة استخدام المياه وتحقيق استدامة الري»، التي ركزت على جهود المملكة في وضع إطار وطني شامل ينظم أنظمة الري وفق أفضل الممارسات العالمية، ويراعي الظروف المحلية والتحديات البيئية والاقتصادية، انسجاما مع مستهدفات رؤية 2030.