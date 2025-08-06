تحذير عاجل من الجوازات السعودية للمواطنين والمقيمين بلغوا عن هذه الفئات من الوافدين.. سيتم ترحيلهم فوراً حتى لو كانت إقاماتهم سارية الصلاحية

أطلقت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية تحذيرا عاجلا تدعو فيها المواطنين والمقيمين للتعاون معها في الابلاغ عن خمس فئات مخالفات للوافدين تؤدي إلى الترحيل الفوري حتى وان كانت اقاماتهم سارية وذلك في إطار جهودها في تحسين الأمن.

بلغوا عن هذه الفئات من الوافدين.. سيتم ترحيلهم فوراً حتى لو كانت إقاماتهم سارية الصلاحية

واكدت الجوازات السعودية على انه سيتم تطبيق الترحيل الفوري على المقيمين الذين يعملون لدى غير الكفيل أو ممارسة مهنة غير مصرح لانتهاك صريح لأنظمة العمل والإقامة، او من يعملون لحسابهم الخاص، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية قد تصل إلى 50,000 ريال سعودي، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وذكرت الجوازات السعودية ان ارتكاب جرائم جنائية أو مخالفات أمنية تشمل الترحيل الفوري بعد تنفيذ العقوبة المقررة. تشمل هذه الجرائم السرقة، التزوير، وتعاطي أو الاتجار بالمخدرات.

وشددت المديرية العامة للجوازات السعودية على ضرورة التزام الكفلاء والمواطنين والمقيمين بالأنظمة والقوانين المتعلقة بتشغيل وإيواء الوافدين المخالفين وتجنب ارتكاب أي من المخالفات المذكورة أعلاه.

تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي المملكة للحفاظ على الأمن والنظام العام، وضمان التزام المقيمين بالأنظمة والقوانين، بما يحقق المصلحة العامة للجميع.