شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط بأكثر من 3% وخام برنت دون مستوى 68 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم من بروكسل إلى واشنطن، تجتاح موجة جديدة من الحماس لما يُسمى المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة (SMRs) أروقة السياسات ومراكز الأبحاث وشركات الطاقة الناشئة. هذه الوحدات النووية المدمجة، التي يُفترض أنها جاهزة للتشغيل بمجرد تركيبها، تُسوَّق اليوم على أنها الحل المثالي لتغذية مراكز البيانات، تلبية الطلب المتنامي للذكاء الاصطناعي، ودعم التحول الطاقي بالكهرباء النظيفة والمستقرة.



لكن ثمة مشكلة واحدة. في الحقيقة، هناك العديد منها. ولا شيء منها "صغير".



دورة الترويج في أوجها



يُروَّج اليوم للمفاعلات النووية الصغيرة كما لو كانت الآيفون الخاص بالطاقة النووية: أذكى، أصغر، أرخص، قابلة للتوسع. حلٌّ سحري لكل شيء، بدءاً من الشبكات النائية إلى إزالة الكربون عن الصناعات الثقيلة وتغذية خوادم الذكاء الاصطناعي. وقد أعلنت دول مثل الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة خططاً طموحة لنشرها. كما عرضت شركات كبرى مثل NuScale وRolls-Royce SMR وGE Hitachi وTerraPower جداول زمنية براقة ووعوداً لامعة.



لكن التفاصيل الدقيقة تروي قصة مختلفة.



فلا يوجد حتى الآن أي مفاعل نووي معياري صغير تجاري يعمل في أي مكان في العالم. لم يُبنَ واحد حتى الآن. فقد ألغت شركة NuScale الأميركية، التي تُعد رائدة في هذا المجال، مشروعها الرائد في ولاية يوتا مؤخراً بعدما ارتفعت تكاليفه إلى أكثر من 9,000 دولار لكل كيلوواط، وفشل في جذب أي مستثمرين. حتى الرئيس التنفيذي للشركة اعترف بأن التشغيل لن يحدث قبل عام 2030. أما مصنع المفاعلات الصغيرة الموعود من "رولز رويس" فلم يُنتج حتى الآن برغياً واحداً من الفولاذ.



بعبارة أخرى، نحن نراهن على تكنولوجيا لا وجود لها بعد على المستوى التجاري، ولن تصل بأعداد مؤثرة قبل ثلاثينيات القرن الحالي، وستحتاج إلى آلاف الوحدات كي تُحدث فارقاً ملموساً في الطلب العالمي على الطاقة. هذا ليس إستراتيجية. هذا خيال علمي.



المفاعلات النووية الكبيرة لم تُلهم الثقة أيضاً



حتى المشاريع النووية الكبرى، التي يُفترض أن المفاعلات الصغيرة "تحسّنها"، تعاني بدورها. خذ على سبيل المثال مشروع هينكلي بوينت C في المملكة المتحدة، الذي كان يُبشر بمستقبل الطاقة النووية في أوروبا. المشروع أصبح الآن ضعف كلفته الأصلية (أكثر من 46 مليار جنيه إسترليني)، ومتأخراً بما لا يقل عن خمس سنوات، ولا يزال يواجه مشكلات في البناء. التصميم نفسه (EPR) المدعوم من فرنسا واجه مشكلات مشابهة في فلامانفيل (فرنسا) وأولكيلوتو (فنلندا)، حيث استغرق الإنجاز أكثر من عشر سنوات إضافية عن الموعود، وارتفعت التكاليف بشكل هائل.



لنكن صريحين: لو كانت أي تكنولوجيا طاقة أخرى بهذا القدر من عدم الموثوقية في التنفيذ، لكنا استهزأنا بها وأبعدناها عن الطاولة.



أرضية أسعار للطاقة النووية، وسقف للعقلانية



في فرنسا وفنلندا، وافقت السلطات الآن على أسعار دنيا مضمونة للطاقة النووية الجديدة، ما يعني عملياً إصدار شيكات مفتوحة لضمان أرباح المشغلين. ففي فنلندا، حُدد السعر عند أكثر من 90 يورو/ميغاواط/ساعة لمدة 20 عاماً. في المقابل، تُباع الطاقة الشمسية والرياح في المزادات الأوروبية بأسعار تراوح بين 30 و50 يورو/ميغاواط/ساعة، مع تكاليف هامشية أقل بكثير.



فلماذا، تحديداً، نُقفل أنفسنا في عقود طويلة بأسعار أعلى للطاقة باسم مستقبل "قائم على السوق"؟ من الصعب رؤية كيف يمكن أن يساعد ذلك المستهلكين أو الصناعات أو الأهداف المناخية. خاصة وأن هذه المحطات النووية نفسها ستتطلب ترقيات كبرى في شبكات الكهرباء، تماماً كما هو الحال مع الطاقة المتجددة، لأن أي مولد كبير النطاق يحتاج إلى قدرة نقل قوية. إذاً لا يوجد توفير في الكفاءة هنا أيضاً.



وعد المفاعلات الصغيرة: صغير جداً ومتأخر جداً



فلنفترض أن أفضل السيناريوهات قد تحقق. لنقل إن بعض التصاميم اجتازت موافقات الجهات التنظيمية بحلول 2027–2028، وبدأ البناء أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، ودخلت أولى الوحدات التجارية الخدمة قبل 2035. حتى في هذه الحالة، سيحتاج العالم إلى بناء وربط آلاف هذه المفاعلات الصغيرة خلال 10–15 عاماً كي تُزيح جزءاً ملموساً من توليد الطاقة الأحفورية. هذه كارثة لوجستية، ولم نتحدث بعد عن القبول الشعبي، وتعقيدات التراخيص، وإمدادات اليورانيوم، أو إدارة النفايات.



للمقارنة: في الفترة الزمنية نفسها التي يتطلبها بناء مفاعل نووي صغير واحد، يمكن نشر الطاقة الشمسية والرياح وتخزين البطاريات 10 إلى 20 مرة أكثر، بتكلفة أقل، وبأوقات تنفيذ أقصر، ودون أي إرث إشعاعي.



وعلى عكس الطاقة النووية، فإن هذه التقنيات مُعيارية بالفعل. قابلة للتوسع الآن. وقد أثبتت جدواها في كل مكان: من صحارى أستراليا إلى أسطح منازل ألمانيا ومحطات الكهرباء في كاليفورنيا.



غرفة المفاعل: النفايات والمخاطر



يحب أنصار الطاقة النووية التأكيد على مدى "أمان" التصاميم الحديثة. نعم، من الناحية الإحصائية، الطاقة النووية آمنة نسبياً لكل كيلوواط/ساعة. لكنها أيضاً المصدر الوحيد للطاقة الذي ينطوي على خطر غير صفري للفشل الكارثي ونفايات تظل سامة لآلاف السنين.



فلماذا، تحديداً، نخاطر بذلك بينما لدينا خيارات متعددة من الطاقات النظيفة ذات مخاطر صفرية للانفجار ونفايات إما قابلة لإعادة التدوير أو خاملة؟



لا تحتاج أن تكون فيزيائياً نووياً لتسأل: كيف يمكن أن يكون الرهان على بنية تحتية باهظة الثمن، بطيئة التنفيذ، عالية المخاطر، مثيرة للجدل سياسياً أفضل من الطاقة الشمسية والرياح والتخزين؟



هامش في التحول، لا عنوان رئيسي



لنكن واضحين: من المرجح أن تواصل الطاقة النووية لعب دور ما في مزيج الطاقة لبعض الدول. ففرنسا والسويد تملكان أساطيل قائمة. وقد تمضي مشاريع جديدة في الصين أو كوريا الجنوبية، حيث تُضبط التكاليف وتُركز عمليات التخطيط. لكن بالنسبة لغالبية دول العالم، وخاصة تلك التي تحاول إزالة الكربون بسرعة، فإن الطاقة النووية الجديدة ليست الحل.



المفاعلات النووية الصغيرة، رغم تسويقها، لن تنقذ الموقف. في أفضل الأحوال ستكون تقنية متخصصة، وربما مساهم صغير في تطبيقات محددة مثل المناجم النائية أو القواعد العسكرية أو التجمعات الصناعية حيث لا تتوافر حلول أخرى. وهذا مقبول. لكن يجب أن نتوقف عن التظاهر بأنها الرصاصة السحرية للطاقة.



كلمة أخيرة



نحن في العقد الحاسم للعمل المناخي. كل يورو أو دولار أو يوان نستثمره يجب أن يحقق أقصى خفض للانبعاثات لكل وحدة زمن وتكلفة. وبذلك المعيار، تسقط المفاعلات النووية الصغيرة. فالطاقة النووية، صغيرة كانت أو كبيرة، باهظة جداً، بطيئة جداً، خطرة جداً، وضيقة الاستخدام لقيادة التحول الطاقي.



فلنُهدئ الضجيج حول المفاعلات. ولنركز بدلاً من ذلك على التقنيات التي تحقق الفوز بالفعل: الطاقة الريحية، الشمسية، البطاريات، المضخات الحرارية، مرونة الشبكات، الهيدروجين الأخضر. هذه ليست أحلاماً. إنها تُنشر اليوم بالجيغاواط.



المفاعلات النووية الصغيرة مثيرة للاهتمام، نعم. لكنها، عندما يتعلق الأمر بإزالة الكربون، لسنا بحاجة إلى وحيد قرن… بل إلى خيول عمل.