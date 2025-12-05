شكرا لقرائتكم صورة جديدة لكاتي بيري ورئيس وزراء كندا السابق.. وترودو يعلق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

في أول ظهور لهما ضمن عشاء "رسمي"، علق رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو على صورة له مع صديقته كاتي بيري، خلال غداء في منزل رئيس وزراء اليابان السابق فوميو كيشيدا وزوجته يوكو.فبعدما نشر فوميو، الذي شغل منصب رئيس وزراء اليابان بين عامي 2021 و2024 - صوراً من اللقاء، أعاد ترودو التعليق على التغريدة، قائلاً "سعدت جداً بلقائك.. وأشكر صداقتك..". — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) This is a Twitter Statusوكان ترودو شوهد مؤخراً أكثر من مرة برفقة نجمة البوب الشهيرة بيري، لا سيما خلال جولتها الغنائية "Lifetimes".ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، التُقطت لهما صور وهما يتناولان العشاء في أحد المطاعم بطوكيو.وكانت علاقة ترودو بالمغنية الأميركية البالغة من العمر 41 عاماً أثارت فضول الملايين حول العالم، فيما لاحقتهما كاميرات الباباراتزي.يذكر أن الشائعات حول وجود علاقة بين السياسي الكندي والمغنية المعروفة كانت طفت إلى السطح لأول مرة في يوليو الماضي عندما شوهدا يتناولان العشاء في مطعم "لو فيولون" الفاخر في مونتريال.ثم بعد بضعة أيام، شوهد ترودو يحضر حفلاً لبيري خلال جولتها "لايفتايمز" في مركز بيل بمونتريال.كما التُقطت صور لمغنية "الحصان الأسود" وعضو البرلمان السابق عن بابينو في أكتوبر الماضي وهما يعانقان بعضهما على متن يخت بيري قبالة ساحل سانتا باربرا، في كاليفورنيا.