السعودية | السعودية تدخل غينيس بأكبر مشاهدات لدروس التطوع المباشرة

شكرا لقرائتكم السعودية تدخل غينيس بأكبر مشاهدات لدروس التطوع المباشرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حققت السعودية رقماً عالمياً جديداً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية. سجل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أعلى مشاهدات لدروس التطوع المباشرة، حيث بلغ عدد المشاهدين 2,135 عبر منصة "يوتيوب" في ديسمبر. اعتمد الرقم رسمياً كأكبر رقم عالمي في فئة "التعليم التطوعي".أُعلن عن الرقم خلال فعاليات منتدى القطاع غير الربحي الدولي في الرياض. حضر ممثل رسمي من موسوعة غينيس، واعتمد الرقم. سلّم الشهادة العالمية للرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد السويلم، مؤكداً توثيق الإنجاز باسم المملكة.يعكس هذا الإنجاز جهود المملكة في دعم القطاع غير الربحي والعمل التطوعي. يعتبران عنصرين محوريين في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. تشمل الجهود توسيع مجالات التطوع، وزيادة عدد المتطوعين، وتقديم برامج تعليمية وتدريبية متقدمة تلبي تطلعات الشباب وتنمي مشاركتهم في المبادرات الوطنية.مادة إعلانيةمادة إعلانية