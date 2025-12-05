السعودية | جمعية السينما: الجيل السينمائي الجديد أكثر وعياً بالتقنيات الحديثة

شكرا لقرائتكم جمعية السينما: الجيل السينمائي الجديد أكثر وعياً بالتقنيات الحديثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيلجدة - بواسطة طلال الحمود - قدَّم هاني الملا، المدير التنفيذي لـ"جمعية السينما"، قراءة موسعة حول تحولات السوق السينمائي السعودي، مشيراً إلى أن الجيل الجديد أصبح أكثر وعياً بالتقنيات الحديثة، وأكثر قدرة على التعامل مع المنصات، ما يرفع مستوى التوقعات المهنية، على حد وصفه.ولفت الملا في الوقت ذاته إلى أن الفيلم القصير لا يزال بوابة مهمة لبدء المسار المهني، لكنه لم يعد كافياً دون حضور رقمي احترافي ورؤية إخراجية تعبّر عن هوية المخرج. وأوضح أن السنوات المقبلة تشهد تنامياً في الطلب على تخصصات الكتابة، والإنتاج التنفيذي، وإدارة مواقع التصوير، والمؤثرات البصرية. جانب من الندوة المخصصةقدمت "جمعية السينما" حضوراً نوعياً في مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية 2025، الذي تنظمه كلية الإعلام والاتصال بجامعة الملك عبدالعزيز خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر. شاركت الجمعية بثلاثة أفلام، جاءت ثمرة لمسار تدريبي مكثف ضمن مبادرة "ستوديو صناع الأفلام" في موسم "صيف السينما 2025" بالخبر. انتقلت هذه الأعمال من مرحلة التدريب إلى فضاء المنافسة على منصات العرض.شهد المهرجان عرض أفلام "مأسور" لعبدالله البطاط وزينب السلطان، و"رزق السيف" لسامر الجهني، و"الياقوت" لفهد الحربي. هذه الأفلام الثلاثة ضمن سبعة أفلام أنجزتها المبادرة خلال الموسم. تؤكد هذه الخطوة قدرة البرامج التدريبية على إنتاج أعمال جاهزة للعرض والمنافسة في الفعاليات السينمائية.على جانب الحضور المعرفي، عرضت الجمعية مشروع "الموسوعة السعودية للسينما". هذا المشروع البحثي متعدد اللغات يوفر إصدارات ومراجع مترجمة تُعنى بالفنون السينمائية عالمياً ومحلياً. أتاح المشروع للطلاب والزوار مصادر تثري بحوثهم وتعمّق فهمهم للصناعة في سياقاتها التاريخية والفنية والنقدية.مادة إعلانيةمادة إعلانية