السعودية | الثقافة السعودية تحضر في ميلانو.. 25 حرفياً يعرضون تراث المملكة في "أرتيجانو آن فييرا"

شكرا لقرائتكم الثقافة السعودية تحضر في ميلانو.. 25 حرفياً يعرضون تراث المملكة في "أرتيجانو آن فييرا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يشارك 25 حرفياً سعودياً من مختلف مناطق المملكة في عرض وبيع أبرز الحرف التي تمثل الثقافة والتراث السعودي، ضمن معرض "أرتيجانو آن فييرا" المقام في الفترة من 6 إلى 14 كانون الأول/ديسمبر الجاري في مدينة ميلانو الإيطالية.يستعرض الحرفيون أبرز الحرف التقليدية في جناح السعودية، من بينها صناعة البشت، والعقال، والسبح، والمدخنة، وحياكة السدو، وفن القط العسيري، والفخار التقليدي، والتطريز اليدوي، والصناعات الخشبية. يعد الجناح منصة لتمثيل المملكة وتعزيز قوتها الناعمةمذاقات سعودية في قلب ميلانويقدم الجناح لزواره مجموعة من أطباق الطهي التقليدية السعودية، بإعداد طهاة سعوديين يقدمون وصفاتهم الخاصة وعروض الطهي الحي.في جانب الضيافة، يستقبل الجناح زواره بالضيافة السعودية التقليدية عبر تقديم القهوة السعودية، مع تخصيص نقاط بيع لمنتجات الطهي التقليدية مثل التمر ومشتقاته وبُن القهوة السعودية. (مصدر: اقتصادي)ترويج للسياحة السعوديةيضم المعرض جناح "روح السعودية" – الهوية الرسمية للسياحة السعودية – تحت إشراف الهيئة السعودية للسياحة، بهدف التعريف بالوجهات السياحية المتنوعة في المملكة واستعراض الأنشطة والتجارب التي تلبي تطلعات الزوار من مختلف الجنسيات على مدار العام.أجندة فعاليات جاذبة للزواريقدم الجناح "جدول فعاليات السعودية الاستثنائي" الذي يسلط الضوء على أبرز المواسم والفعاليات، ومنها: برنامج شتاء السعودية تحت شعار "حيّ الشتاء"، وموسم الرياض، ولحظات العلا، وموسم الدرعية، إضافة إلى الفعاليات الرياضية العالمية مثل بطولة العالم للراليات، وكأس السوبر الإيطالي، ونزالات الملاكمة، وسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، وتجذب الزوار وتعزز مكانة المملكة إقليمياً وعالمياً في قطاع السياحة.جسر ثقافي بين المملكة والعالميعد الجناح السعودي منصة لتمثيل المملكة وتسليط الضوء على تراثها وثقافتها الغنية، بما يعكس دور الثقافة كأداة للتواصل الحضاري بين الشعوب.حضور سعودي للعام الثالث على التواليوتأتي مشاركة المملكة في معرض "أرتيجانو آن فييرا" للعام الثالث على التوالي، بهدف تعريف الجمهور الدولي بالثقافة السعودية، وسرد قصة المملكة التاريخية والحضارية، وترسيخ مكانتها كوجهة ثقافية عالمية.مادة إعلانيةمادة إعلانية