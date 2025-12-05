بوتين: على القوات الأوكرانيا الانسحاب من إقليم الدونباس وإلا فستأخذه روسيا بالقوة

الرياص - اسماء السيد - وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيراً جديداً بضرورة انسحاب القوات الأوكرانية من إقليم الدونباس شرقي أوكرانيا، وإلا فستستولي عليه موسكو، رافضاً أي تسوية بشأن كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال لصحيفة (إنديا توداي): "إما أن نحرر هذه الأراضي بالقوة، وإما أن تغادرها القوات الأوكرانية".

وتسيطر موسكو حالياً على نحو 85 في المئة من إقليم الدونباس، في حين استبعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التنازل عن أي أراضٍ.

وتأتي تصريحات بوتين بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فريقه المفاوض الذي يناقش خطة السلام الأمريكية يعتقد أن الرئيس الروسي "يرغب في إنهاء الحرب" وذلك بعد محادثات الثلاثاء في موسكو.

ومن المنتظر أن يلتقي مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، الذي كان في موسكو هذا الأسبوع، بالفريق الأوكراني في فلوريدا.

وقد صرح ترامب بأن محادثات يوم الثلاثاء في الكرملين كانت "جيدة نسبياً"، مضيفاً أن من السابق لأوانه التنبؤ بما سيحدث، لأن "رقصة التانغو تتطلب طرفين".

واقترحت النسخة الأصلية من خطة السلام الأمريكية تسليم مناطق دونباس التي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية إلى سيطرة بوتين الفعلية؛ وذلك قبل أن يقدم فريق ويتكوف نسخة معدلة في موسكو.

وفي مقابلته مع صحيفة "إنديا توداي" قبيل زيارته الرسمية إلى دلهي، أكد بوتين أنه لم يطلع على النسخة الجديدة قبل محادثاته مع ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر ترامب.

وأوضح زعيم الكرملين أن "لهذا السبب اضطررنا لمراجعة كل نقطة، ولهذا استغرق الأمر كل هذا الوقت"، مضيفاً أن موسكو لا توافق على بعض ما جاء في الخطة الأمريكية.

وقال بوتين: "قلنا أحياناً: نعم، يمكننا مناقشة هذا، لكننا لا نستطيع الموافقة على ذلك"، دون أن يحدد نقاط الخلاف.

ولا تزال هناك على الأقل نقطتا خلاف جوهريتان، وهما: مصير الأراضي الأوكرانية التي استولت عليها القوات الروسية، والضمانات الأمنية لأوكرانيا.

الكرملين ينفي رفض بوتين لمقترحات السلام الأمريكية: "تبادل أولي للآراء"

وكان يوري أوشاكوف، كبير مستشاري بوتين للشؤون الخارجية وكبير المفاوضين، قد صرح في وقت سابق عقب المحادثات مع واشنطن مباشرةً بأنها لم تُسفر عن "أي صيغة توافقية" لإنهاء الحرب.

وألمح أوشاكوف أيضاً إلى أن الموقف التفاوضي الروسي قد تعزز بفضل ما وصفته موسكو بانتصاراتها الأخيرة في ساحة المعركة.

وقد وجهت أوكرانيا اتهاماً متكرراً لروسيا بعرقلة أي اتفاقيات لوقف إطلاق النار، قائلةً إن موسكو تسعى للاستيلاء على المزيد من الأراضي الأوكرانية.

وفي تعليقه على محادثات الكرملين، قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيا إن بوتين "يهدر وقت العالم".

وتصر أوكرانيا على ضرورة حصولها على ضمانات أمنية حازمة في أي اتفاق.

Reuters قال زيلينسكي ينبغي للمفاوضات أن تكون "مدعومة بالضغط على روسيا"

وقال زيلينسكي يوم الأربعاء "إن العالم يشعر بوضوح بأن ثمة فرصة حقيقية لإنهاء الحرب"؛ لكن ينبغي للمفاوضات أن تكون "مدعومة بالضغط على روسيا"، التي تتهمها كييف وحلفاؤها الأوروبيون بعرقلة أي اتفاقيات لوقف إطلاق النار عمداً.

وصرح الرئيس الأوكراني الأسبوع الماضي بأن كبار مفاوضيه تمكنوا من إجراء بعض التغييرات الجوهرية على خطة السلام الأمريكية الأصلية خلال محادثات مع وفد أمريكي في جنيف في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، وهي خطة قوبلت بانتقادات بأنها شديدة الانحياز إلى موسكو.

وفي بيان مشترك، قال المفاوضون الأمريكيون والأوكرانيون آنذاك إنهم وضعوا "إطاراً مُحدّثا ومُحسّنًا للسلام"، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

وفي الأسبوع الماضي، كان كبار المفاوضين من أوروبا - الذين أعربوا عن قلقهم إزاء الخطة الأمريكية الأصلية - في المدينة السويسرية؛ حيث التقوا بالفريقين الأوكراني والأمريكي كل على حدة.

مؤتمر هاتفي سري

Reuters الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرز

على صعيد آخر، أفاد موقع دير شبيغل الإخباري الألماني، يوم الخميس، بأنه حصل على نص سري لمؤتمر عُقد عبر الهاتف، أعرب فيه القادة الأوروبيون عن قلقهم إزاء المفاوضات الأمريكية.

ووفقاً للنص الإنجليزي لذلك المؤتمر الذي عُقد يوم الاثنين، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "هناك احتمال بأن الولايات المتحدة ستخون أوكرانيا بشأن مسألة الأراضي دون وضوح بشأن الضمانات الأمنية".

في غضون ذلك، نُقل عن المستشار الألماني فريدريش ميرز تحذيره لزيلينسكي من أن عليه "توخي الحذر الشديد في الأيام المقبلة".

وقال ميرز: "إنهم يمارسون الألاعيب معك ومعنا على السواء".

ونُقل عن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب أيضاً قوله: "علينا ألا نترك أوكرانيا وفولوديمير بمفردهما مع هؤلاء".

جدير بالذكر أن بي بي سي لم تطلع على نص المحادثة المُشار إليها.

وفي رد على استفسار من الموقع الإخباري الألماني، صرّح قصر الإليزيه الفرنسي بأن "ماكرون لم يُعبّر عن نفسه بهذه الطريقة".

ورفض المكتب الرئاسي تقديم تفاصيل حول كيفية تعبير ماكرون، مُتذرّعاً بالسرية.

في حين رفض ستاب التعليق لـ دير شبيغل، ولم يُعلّق ميرز على المسألة.

وقد توجهت بي بي سي بطلب بالتعليق من البيت الأبيض.

يُذكر أن روسيا شنت غزواً شاملاً لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، وتسيطر موسكو حالياً على نحو 20 في المئة من الأراضي الأوكرانية.

وفي الأسابيع الأخيرة، أحرزت القوات الروسية تقدماً بطيئاً في جنوب شرق أوكرانيا، على الرغم من التقارير التي تفيد بوقوع خسائر فادحة في القتال.