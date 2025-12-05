شكرا لقرائتكم خبر عن رهانات خفض الفائدة تدفع الدولار نحو أدنى مستوى في خمسة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع مؤشر الدولار يوم الجمعة ليتداول قرب أدنى مستوى في خمسة أسابيع، قبيل صدور قراءة أميركية رئيسية للتضخم تم تأجيلها، والتي لا يُتوقع أن تغيّر توقعات الأسواق بشأن قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وسجّل الدولار ضعفًا ملحوظًا أمام الين الياباني، في ظل دعم العملة اليابانية بتوقعات رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة هذا الشهر، ما دفع الين إلى أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1% إلى 98.981، متجهاً نحو أدنى مستوى سجله الخميس عند 98.765.

ومن المقرر نشر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) – وهو أحد مؤشرات التضخم المفضلة لدى الفيدرالي – في وقت لاحق اليوم الجمعة، رغم أن بياناته تخص شهر سبتمبر. ويتوقع محللو LSEG ارتفاع 0.2% في القراءة الأساسية للمؤشر.

ولا يُرجّح أن تغيّر هذه البيانات التوقعات بشأن خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة يومي 9 و10 ديسمبر، بينما ستتركز الأنظار على أي إشارات تتعلق بمسار التيسير النقدي في المستقبل.

وتُظهر بيانات LSEG أن المتعاملين يُسعرون احتمالاً بنسبة 86% لخفض الفائدة الأسبوع المقبل، مع إمكانية تنفيذ خفضين إضافيين خلال العام القادم.

كما يدرس المستثمرون احتمال تولّي كيفين هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، رئاسة الفيدرالي بعد انتهاء ولاية جيروم باول في مايو. ومن المتوقع أن يدفع هاسيت نحو مزيد من الخفض في أسعار الفائدة.

وقال كريس تيرنر، رئيس الأسواق العالمية في ING: “الدولار يواصل التداول دون ضغوط شراء قوية وسط توقعات خفض الفائدة الأسبوع المقبل، واعتقاد بأن تعيين هاسيت رئيساً للفيدرالي قد يجعل البنك أكثر ميلاً للتيسير.”

ولا يزال سوق العمل الأميركي في صدارة اهتمام المستثمرين، لما يمثله من إشارة للفيدرالي حول الحاجة إلى مزيد من الدعم للاقتصاد.

وأظهرت بيانات صدرت الليلة الماضية انخفاض طلبات إعانة البطالة الجديدة إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات، لكن هذا قد يكون تأثر بعطلة عيد الشكر.

ولا تزال الصورة الاقتصادية غير مكتملة بعد الإغلاق الحكومي الطويل القياسي الذي أخّر بعض البيانات ومنع جمع بيانات أخرى.

وكان من المفترض نشر تقرير الوظائف الشهري لاحقاً اليوم الجمعة، لكنه تأجل إلى منتصف ديسمبر، كما لم تُنشر أرقام الشهر السابق إطلاقاً.

الين يترقب رفع الفائدة من بنك اليابان

في أسواق العملات الأخرى، هبط الدولار 0.12% إلى 154.92 ين، بعد أن لامس أدنى مستوى منذ 17 نوفمبر.

ونقلت بلومبرغ يوم الجمعة عن مصادر أن مسؤولي بنك اليابان مستعدون لرفع الفائدة في 19 ديسمبر إذا لم تحدث صدمات اقتصادية كبيرة، وذلك بعد تقرير لرويترز يفيد بأن قرار الرفع هذا الشهر مرجّح.

وارتفع اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.1651 دولار، متجهاً نحو أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع المسجل الخميس عند 1.1682 دولار.

كما صعد الجنيه الإسترليني 0.15% إلى 1.3346 دولار، مقترباً من ذروة ستة أسابيع التي سجلها الجلسة السابقة عند 1.3385 دولار.

وتشهد الأسبوع المقبل سلسلة اجتماعات بنوك مركزية، تشمل بنك الاحتياطي الأسترالي الثلاثاء، وبنك كندا الأربعاء، والمصرف الوطني السويسري الخميس، لتتبعها في الأسبوع التالي اجتماعات بنك اليابان، البنك المركزي الأوروبي، بنك إنجلترا، وبنك ريكسبانك السويدي.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.6626 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوى في أكثر من شهرين.

كما صعد الفرنك السويسري 0.1% إلى 0.8029 مقابل الدولار، بعد أن تراجع بقوة في الجلسة السابقة عن أعلى مستوى خلال أسبوعين عند 0.7992.