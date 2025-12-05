عاجل: شركة Paribu التركية تستحوذ رسميا على منصة CoinMENA

في منشور رسمي على منصة لينكدإن، أعلن السيد طلال الطبّاع، الرئيس التنفيذي لمنصة CoinMENA عن إتمام صفقة استحواذ استراتيجية تنضم بموجبها “CoinMENA” إلى شركة “Paribu” هذه الأخيرة تعد أحد أكبر منصات تداول العملات الرقمية في تركيا والتي تأسست سنة 2017.

ومما صرح به “الطبّاع”:

الإعلان عن نجاح عملية الاستحواذ يأتي بعد أشهر من العمل الشاق وعمليات التدقيق المكثفة التي استغرقت وقت طويل.

وأشار إلى أن “CoinMENA” أصبحت رسميا جزء من شركة “Paribu”، التي وصف فريق عملها بأنه من أذكى الفرق التي صادفها في هذا القطاع.

ومما أوضحه ذات المتحدث أن شركة “CoinMENA” وفريقها سيعملان سويا مع فريق “Paribu” للارتقاء بما يمكن تقديمه في مجال العملات الرقمية في المنطقة، وتمهيدا لمرحلة توسّع جديدة في قطاع الكريبتو.

ووجّه “الطبّاع” رسالة شكر لكل من شارك في رحلة “CoinMENA” منذ تأسيسها، مؤكدا أن هذا النجاح لم يكن ممكن دون جهودهم.

صفقة تُعيد رسم خريطة العملات الرقمية في المنطقة:

يمثل هذا الاستحواذ خطوة محورية في تطور سوق الكريبتو في الشرق الأوسط، إذ يجمع بين خبرة “CoinMENA” التنظيمية ونموذجها التشغيلي، وبين قوة “Paribu” التقنية ومكانتها في السوق التركي والأوروبي.

وتشير هذه الصفقة إلى موجة جديدة من الاندماجات والاستحواذات في القطاع، مع ازدياد نضج السوق وارتفاع تنافسية المنصات العاملة فيه.

