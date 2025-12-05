انت الان تتابع خبر رئاسة الجمهورية تنفي مصادقتها على تصنيف حزب الله والحوثيين كمنظمات إرهابية والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الرئاسة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "هذه القرارات لا ترسل إلى رئاسة الجمهورية، ولا يرسل إليها للتدقيق والمصادقة والنشر سوى القوانين التي يصوت عليها مجلس النواب والمراسيم الجمهورية، أما قرارات مجلس الوزراء وقرارات لجنة تجميد أموال الإرهابيين وقرارات لجنة غسيل الأموال والتعليمات الصادرة عن أي جهة لا ترسل إلى رئاسة الجمهورية".



وتابعت، أن "رئاسة الجمهورية لم تطلع أو تعلم بقرار اعتبار أنصار الله، وحزب الله جماعة إرهابية وتجميد أموالهم إلا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، عليه اقتضى التوضيح" .