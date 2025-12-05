الاقتصاد

تحديث توقع سعر الذهب اليوم 05-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر الذهب اليوم 05-12-2025 1/2
  • تحديث توقع سعر الذهب اليوم 05-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الذهب اليوم 05-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-05 07:05AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

فعّل سعر الزوج بتداولاته الأخيرة السيناريو الصاعد بتجاوزه لحاجز مهم والمتمثل بمستوى 1.0670 لنلاحظ بدء تحقيقه لبعض المكاسب باندفاعه نحو محور المتوسط المتحرك 55 والمتمركز عند 1.0715.

 

نتوقع بتشكيل مستوى 1.0670 لدعم إضافي وبمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي باندفاعه حاليا نحو مستوى تشبع الشراء, تشكيل السعر لموجات صاعدة جديدة ليحاول من خلالها الوصول نحو 1.0750 وبتجميعه المستمر للعزم الإيجابي سيسهل ذلك مهمة وصوله للهدف الرئيسي التالي المستقر قرب 1.0800.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 1.0680 و 1.0750

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا