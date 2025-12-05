الاقتصاد

تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 05-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-05 07:05AM UTC

فعّل سعر الزوج بتداولاته الأخيرة السيناريو الصاعد بتجاوزه لحاجز مهم والمتمثل بمستوى 1.0670 لنلاحظ بدء تحقيقه لبعض المكاسب باندفاعه نحو محور المتوسط المتحرك 55 والمتمركز عند 1.0715.

 

نتوقع بتشكيل مستوى 1.0670 لدعم إضافي وبمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي باندفاعه حاليا نحو مستوى تشبع الشراء, تشكيل السعر لموجات صاعدة جديدة ليحاول من خلالها الوصول نحو 1.0750 وبتجميعه المستمر للعزم الإيجابي سيسهل ذلك مهمة وصوله للهدف الرئيسي التالي المستقر قرب 1.0800.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 1.0680 و 1.0750

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

